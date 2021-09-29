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Экономика
Разницу между российскими и американскими ипотечниками объяснили
29 сентября, 2021 11:39
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Ипотечники в России и США принципиально отличаются. Дело не только в ставках по жилищным кредитам, но и разнице в доходах.
Об отличиях рассказал аналитик «Финам» Анатолий Вакуленко. В США проценты по ипотеке близки к нулю, и выплаты не так обременительны, как в России.
Для россиян ипотечные ставки растут и в ближайшие месяцы продолжат увеличиваться, констатировал эксперт.
Еще одно отличие - разница в доходах. Американцам приходится отдавать по ипотечному кредиту небольшую часть заработка, в отличие от россиян.
Эксперт сделал вывод, что россияне «крайне закредитованы». Об этом пишет ИА Regnum.
Ранее сообщалось, что россияне берут ипотеку на 20 лет в размере семи годовых зарплат.
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