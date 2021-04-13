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Экономика

РАН потратит 11,3 млн рублей на автомобиль с мигалками и спецсвязью для президента

Марьям Ибрагимова
13 апреля, 2021 13:50
2 мин
Марьям Ибрагимова
13 апреля, 2021 13:50
2 мин
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Российская академия наук (РАН) намерена выделить из собственного бюджета 11,36 миллионов рублей на обслуживание автомобиля директора учреждения Александра Сергеева. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

«На автомобиле, представляемом Заказчику, должны быть установлены средства специальной связи «Кавказ» и специальные световые и звуковые сигналы», – говорится в техническом задании.

К водителю тоже немало требований: он должен проходить медицинское освидетельствование перед выездом, иметь непрерывный стаж работы на легковом автомобиле не менее 10 лет, знать дорожную сеть Москвы и кратчайшие маршруты движения до пунктов назначения, и пути объездов. Кроме того, водитель должен быть обучен вождению автомобилей в экстремальных условиях, а также обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь в критических ситуациях.

Договор будет заключен 6 мая текущего года и продлится вплоть до 30 декабря 2022 года. Директор РАН должен иметь доступ к машине на протяжении 14 часов.

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РАН
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Александр Сергеев
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