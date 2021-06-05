«Работа забуксовала»: Путин требует освободить ряд предприятий от налоговых деклараций
Владимир Путин считает, что уже в этом году нужно принять закон, предусматривающий изменения в Налоговом кодексе России в отношении работающих по «упрощенке» предприятий. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
«Мы уже договорились освободить от налоговых деклараций тех предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения и используют контрольно-кассовую технику. Обращаю внимание коллег из правительства и парламента – соответствующий законопроект принят в первом чтении еще в прошлом году, но с тех пор работа над ним забуксовала. Прошу в ближайшее время довести ее до конца», – заявил Путин.
Ранее президент предложил освободить от уплаты НДС предприятия общепита с годовой выручкой до 2 млрд рублей. Так называемый «пилотный» проект начнет работу в 2022 году, пишет «Финансовая газета».