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Экономика
Путин «спасает» Беларусь: республика получила от России обещанные деньги в сложный момент
2 июня, 2021 17:16
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Kremlin.ru
Россия перечислила Беларуси 500 млн долларов в рамках кредита. Средства поступили на счет Министерства финансов республики.
Об этом говорится на сайте ведомства. Минфин уточнил, что это второй транш кредита.
Предыдущий был получен в конце 2020 года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Беларусь получит второй транш в ближайшее время. Его обещали перевести до конца июня.
Общий размер кредита, который Россия предполагает предоставить Беларуси, составит 1,5 млрд долларов. О нем в сентябре 2020 года договорились президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Путин заявлял, что Россия «предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит».
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