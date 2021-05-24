Просто космос: названа стоимость доставки российских космонавтов на Луну

Экономика

Доставка российских космонавтов на Луну обойдется в сумму от 400 млрд до 1,7 трлн рублей. Такую сумму назвал исполнительный директор «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко.

Полет на Луну с помощью ракеты «Ангара» составит 400 млрд рублей без учета полезной нагрузки.

Лунная программа со сверхтяжелой ракетой-носителем «Енисей» оценивается в 1,7 трлн рублей. Из них почти половина будет потрачена на разработку полезной нагрузки, включая корабли «Орел», лунный модуль, скафандры и роверы, пишет «Интерфакс».