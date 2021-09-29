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Экономика
Производители назвали виновника высоких цен на помидоры и огурцы
29 сентября, 2021 21:40
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В том, что в последние недели в России наблюдается сильный рост цен на огурцы и помидоры, виновата погода, а именно - холодный сентябрь. Об этом заявил исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.
По его словам, в начале сентября в продаже традиционно заканчиваются овощи, которые выращены на открытом грунте. Вместо них начинают поступать в продажу овощи из парников. Сентябрь текущего года оказался холоднее чем годом ранее, поэтому отопление парников пришлось включить раньше. Соответственно, продукты стали дорожать более высокими темпами, передаёт «ТАСС».
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