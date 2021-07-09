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Экономика
Продовольственные поставки из России сократились: специалисты в недоумении
9 июля, 2021 18:36
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Российски власти сократили экспорт пшеницы и меслина в этом году. Так, в мае, их было поставлено почти на 50% меньше аналогичного показателя за год до этого.
В денежном выражении сумма, на которую было продано зерна - 139.8 млн долларов. Это на 39.4 процента ниже данных по маю 2020 года.
Как передает «Росбалт», всему виной новые пошлины Минсельхоза России. Помимо пшеницы и меслина, под ударом кукуруза и ячмень. В самом ведомстве уверяют, что средства вернутся в пострадавшие регионы в виде субсидий от властей.
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