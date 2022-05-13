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Экономика
Приостановка продажи российских алмазов ударила по мировой ювелирной отрасли
13 мая, 2022 19:24
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Экономические санкции против России рикошетом ударили по Индии.
Запрет на продажу необработанных алмазов из России нанес неожиданный удар по рынку труда Индии, через которую идут основные поставки камня в США. В случае закрытия этого канала, без работы останутся тысячи индусов, страна потеряет более $2,5 млрд ежеквартального поступления валюты.
По данным Bloomberg, крупнейшие ювелирные магазины мира тоже бьют тревогу: уже ясно, что южноафриканский концерн De Beers не успеет нарастить объемы добычи драгоценного камня в течение ближайших двух лет – до момента открытия новых шахт в Южной Африке, а индийские запасы закончатся к началу лета.
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