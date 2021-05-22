Приход за первым в жизни паспортом может обернуться чтением Конституции России

Экономика

В начале лета в силу вступят новые правила, согласно которым, юным гражданам РФ, впервые получающим российский паспорт, будет торжественно вручаться Конституция.

Данное поручение, шедшее от президента Владимира Путина, претворил в жизнь глава правительства Михаил Мишустин, по указу которого, изменения были внесены в положение о паспорте.

«Это позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике России», - приводит слова пресс-службы кабмина «Интерфакс».