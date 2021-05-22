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Экономика
Приход за первым в жизни паспортом может обернуться чтением Конституции России
22 мая, 2021 12:53
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Zamir Usmanov/Global Look Press
В начале лета в силу вступят новые правила, согласно которым, юным гражданам РФ, впервые получающим российский паспорт, будет торжественно вручаться Конституция.
Данное поручение, шедшее от президента Владимира Путина, претворил в жизнь глава правительства Михаил Мишустин, по указу которого, изменения были внесены в положение о паспорте.
«Это позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике России», - приводит слова пресс-службы кабмина «Интерфакс».
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