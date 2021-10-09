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Экономика
Президент Сербии указал на недальновидность Европы из-за кризиса с газом
9 октября, 2021 15:48
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Kremlin Pool/Global Look Press
Цена на газ подскочила и некоторые европейские страны сейчас испытывают проблемы со его снабжением из-за недальновидности самой Европы. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, европейские страны сейчас испытывают проблемы со снабжением газом, «потому что вовремя не заключили контракты с Россией».
При этом Вучич выразил надежду на продление договора с «Газпромом» о поставках газа по цене 270 долларов за 1 тысячу кубометров. Он отметил, что это очень важно для экономики страны.
Также он напомнил, что с 1 октября российский газ по «Турецкому потоку», а далее по «Балканскому потоку» пошел через Сербию, которая стала транзитером, пишет «РИА Новости».
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