«Повлияла» идея Казахстана: российские чиновники «нашли» как увеличить налоговую нагрузку на экономику
В России задумали ввести акцизы на сладкие напитки, что повлечет за собой неминуемый рост цен на эту категорию товаров. На обсуждение этого вопроса могло повлиять желание Казахстана ввести такой налог.
О планах отнести сахаросодержащие напитки к подакцизным рассказали два источника, участвовавших в проработке вопроса. На совещании у первого заместителя руководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко шла речь о двух вариантах - введении акциза в зависимости от стоимости напитка или от содержания сахара в нем.
Сборы могут приносить в бюджет ежегодно 10-20 млрд рублей. Чиновники разошлись в целях введения акциза: одни уверены, что повышение стоимости напитков приведет к сокращению потребления, а значит, сохранению здоровья людей, другие говорят о пополнении казны.
Против налога выступает Минсельхоз, пишут «Ведомости». Ведомство прогнозирует сокращение производства, потребления и числа производителей, а также развитие нелегального рынка после введения акциза.
Еще одна сторона, которая резко против, - это Союз производителей соков, воды и напитков.
Ранее в Казахстане захотели ввести акциз на сладкие напитки. Первоначально он составит 7%, а к 2025 году достигнет 20-25%.
Сейчас такой налог есть более чем в 50 странах. Дания и Словакия признали его неэффективным.