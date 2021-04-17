Повезет не всем. В России введут новую меру поддержки матерей-одиночек

Экономика

В России матери-одиночки, которые не получают алименты, будут получать средства из специального госфонда.

«Среди мер поддержки, предлагаемых депутатами есть, например, создание для матерей, которые не получают алименты от недобросовестных отцов, специального фонда. Его могло бы вести государство, предоставляя таким матерям и детям средства помощи, чтобы в последствии их требовать с должника-алиментщика», — рассказала URA.RU член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

Однако часть экспертов уверена, что государство не сможет выплачивать полную сумму алиментов. Как предполагает экономист Константин Селянин, скорее всего это будет делаться не в размере, назначенном судом алиментов, а в виде прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что для матерей-одиночек, которые еще учатся, может быть введена новая выплата. Этой категории россиян предлагают назначить пособие по уходу за ребенком в размере не менее одного МРОТ.