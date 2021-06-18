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Экономика
Потерявший на криптовалюте внушительную сумму миллиардер потребовал гарантий
18 июня, 2021 13:47
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Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Миллиардер Марк Кьюбан, вложивший деньги в цифровую валюту Titan, пострадал от ее полного обесценивания. Теперь бизнесмен требует ввести регулирование эмиссии подобного рода стейблкоинов.
Владеющий баскетбольным клубом НБА «Даллас Маверикс» Кьюбан признался в том, что вложился без должного понимания механизмов работы стейблкоинов. Напомним, Titan, в течение суток, обвалился с 64 долларов до нуля.
Как передает РБК, теперь миллиардер требует четкой системы регулирования эмиссии цифровых валют. При этом ранее Кьюбан признавал высокие риски финансирования альткоина.
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