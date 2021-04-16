Последняя партия российских ракетных двигаетелей уедет в США

Экономика

На территории российского предприятия «Энергомаш», входящего в структуру «Роскосмоса», состоялось значимое событие. Сегодня состоялась последняя передача двигателей для космических ракет РД-180 по заказу из США.

Ранее представители американских компаний, совместно со специалистами из NASA и ВВС Соединенных Штатов, провели двухнедельную инспекцию всех составляющих двигателей, а также всей документации.

В течении действия истекающего контракта, «Энергомаш» поставил порядка 122 двигателей. РД-180 используется в американских ракетах-носителях Atlas.

Как передают «Известия», обострение отношений двух стран серьезно повлияло на сотрудничество в космической сфере. Ранее Конгресс США уже вводил запрет на закупку РД-180 в России, однако затем, в силу необходимости, запрет был отменен. Тем не менее, в Пентагоне также заявляют о планах прекратить закупки после 2022 года.