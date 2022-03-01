Подоспела помощь бизнесу: власти РФ ограничат выход зарубежных инвесторов из российских активов
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил о том, что в связи с непростой экономической ситуацией в стране подготовлен проект указа президента о временных ограничениях на выход зарубежных инвесторов из российских активов. По его словам, это сделано для того, чтобы бизнесмены принимали решение взвешенно, а не поддавались эмоциональным возгласам политиков «за бугром».
Мишустин считает, что на фоне известий о введении Западом жестких санкций против России, иностранные предприниматели, оказываясь под политическим давлением, вынуждены уходить с нашего рынка. Премьер-министр убежден - указ позволит зарубежным инвесторам выдохнуть, ведь «санкционное давление в конце концов спадет» и в результате не свернувшие свои проекты в РФ предприниматели от текущего положения дел только выиграют.
Отрывок выступления Мишустина опубликован в Telegram-канале «Вы слушали маяк».