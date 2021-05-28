Подмосковье повезет на форум с участием Путина проект по выращиванию ягод. Что в нем особенного?

Экономика

Московская область определилась, какие проекты привезет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Речь идет о таких направлениях, как фармацевтика и сельское хозяйство.

Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Регион представит на форуме инновационные проекты.

«Мы уже себя проявили по овощам в закрытом грунте и сыру очень хорошо — мы лидеры в стране», - сказал Воробьев. Губернатор рассчитывает, что инвесторы заинтересуются проектами Подмосковья и обеспечат прорыв в производстве и выращивании ягод, которые до сих пор везут издалека.

Представленные на форуме проекты плотно связаны с логистикой, которая включает дата-центры, распределительные комплексы. Готовящаяся к сдаче Центральная кольцевая автомобильная дорога создает возможности для инвестирования, подчеркнул он.

Воробьев отметил, что на форуме подписываются официальные соглашения. Примерный срок реализации проектов после подписания документов составляет год или, максимум, через четыре, сообщает телеканал «360».

ПМЭФ запланирован на 2-5 июня. На форуме состоится выступление президента России Владимира Путина.