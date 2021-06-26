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Экономика
Подержанные иномарки из-за рубежа будут проходить техосмотр в лабораториях РФ
26 июня, 2021 11:07
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Начиная с 1 июля на территории России начнут действовать более суровые правила техосмотра подержанных автомобилей.
В частности, иномарки с пробегом, ввозимые на территорию РФ, а также автомобили с изменениями в конструкции, осмотрят в испытательных лабораториях. Раньше органы довольствовались фотографиями, передает агентство «Прайм».
Напомним, ранее законодательным путем была отменена необходимость прохождения техосмотра для получения полиса ОСАГО.
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