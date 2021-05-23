Платить налоги юных россиян научат с ранних лет по специальным учебникам

Экономика

Федеральная налоговая служба РФ готовит к выпуску учебник для старших классов школы. Учащиеся 10-х и 11-х классов получат возможность централизованно изучить налогообложение.

Как заявил глава ФНС Даниил Егоров, книга доступно расскажет о налоговом законодательстве и уплате налогов. Доступ к учебнику можно будет получить онлайн, пишет ТАСС.