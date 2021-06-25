Новости – Экономика
Экономика
Переводы за рубеж решили сделать дороже
25 июня, 2021 06:06
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
В России могут ввести комиссии для денежных переводов физических лиц за рубеж.
В настоящее время ее берут только платежные системы и банки. Минфину РФ поручено проработать возможность введения комиссии для трансграничных переводов. Как ожидается, она не превысит 1 процента.
По данным Всемирного банка, денежный перевод из России за рубеж в 2020 году в среднем стоил 1%. Это ниже, чем в Европе и Центральной Азии, а также в целом в мире.
По данным Банка России, в прошлом году за границу перевели 40 млрд долларов. Это позволило бы наполнить бюджет на 30 млрд комиссионных рублей, пишут «Известия».
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