Пенсионный фонд и Фонд социального страхования России могут стать единым целым
В аппарате Татьяны Голиковой назвали сроки объединения двух крупнейших внебюджетных фондов страны.
Впервые эта идея возникла в 2018 году, когда зампред правительства по вопросам социальной политики поручила Министерству труда и сразу трем фондам – Пенсионному, Социального страхования и обязательного медицинского страхования - разработать соответствующую концепцию. Однако затем выяснилось, что структура ФОМС заметно отличается от структур двух других фондов.
Сегодня, в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию трехсторонних отношений, Татьяна Голикова вновь подняла вопрос о слиянии. На этот раз были озвучены конкретные сроки: ПФР и ФСС могут стать единым целым к 1 января 2023 года, - сообщает РБК
Напомним, размер Пенсионного фонда составляет примерно 9,6 трлн рублей. Бюджет Фонда социального страхования (815,7 млрд руб.) на текущий год был составлен с дефицитом в 17,6 млрд рублей. Погасить разницу предполагалось за счет остатков от выплат по социальному страхованию от несчастных случаев.