Новости – Экономика
Экономика
Параллельная реальность: Минпромторг разрешил «серый импорт» в Россию
6 мая, 2022 13:00
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FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press
Минпромторг опубликовал список товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. Об этом говорится в приказе ведомства.
Перечень товаров для «серого импорта» довольно объемный и состоит из 96 пунктов - от духов и автомобилей до нефтепромышленности. Минюст этот список утвердил
Теперь в Россию можно будет легально ввозить товары брендов, которые продаются в других государствах, без разрешения правообладателя.
То есть, в Россию можно будет ввозить, например: Apple, Samsung, Xbox, Playstation, Nintendo, General Motors, Porsche, Renault, Nissan, Bugatti, Tesla, Siemens, Microsoft, Logitech и Hitachi. Согласие правообладателя продукции на это не требуется, сообщает телеграм-канал Readovka.
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