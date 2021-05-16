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Отвечающий за IT депутат Госдумы грозится походом на WhatsApp

Кирилл Савушкин
16 мая, 2021 17:48
1 мин
Кирилл Савушкин
16 мая, 2021 17:48
1 мин
Fabian Sommer/dpa/Globallookpress
Fabian Sommer/dpa/Globallookpress

Член комитета по IT и связи Госдумы Сергей Боярский поделился подробностями грядущей проверки WhatsApp. Мессенджер успел нашуметь в мире своей новой, спорной политикой.

По словам депутата, профильные ведомства, в первую очередь Роскомнадзор, а также комитеты Госдумы внимательно изучат особенности работы сервиса.

Ранее глава комитета Александр Хинштейн заявил о проработке вопроса об ограничении работы мессенджера в России, передает Lenta.ru.

Напомним, с 15 мая в силу вступает новое соглашение для пользователей WhatsApp. Его суть заключается в использовании персональных данных людей для настройки рекламных систем Facebook.

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Александр Хинштейн
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