Новости – Экономика
Экономика
Отвечающий за IT депутат Госдумы грозится походом на WhatsApp
16 мая, 2021 17:48
1 мин
1 мин
Fabian Sommer/dpa/Globallookpress
Член комитета по IT и связи Госдумы Сергей Боярский поделился подробностями грядущей проверки WhatsApp. Мессенджер успел нашуметь в мире своей новой, спорной политикой.
По словам депутата, профильные ведомства, в первую очередь Роскомнадзор, а также комитеты Госдумы внимательно изучат особенности работы сервиса.
Ранее глава комитета Александр Хинштейн заявил о проработке вопроса об ограничении работы мессенджера в России, передает Lenta.ru.
Напомним, с 15 мая в силу вступает новое соглашение для пользователей WhatsApp. Его суть заключается в использовании персональных данных людей для настройки рекламных систем Facebook.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку