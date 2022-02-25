«Открытие» и ВТБ назвали трудность, с которой столкнутся клиенты после ввода санкций
Попавшие под санкции российские банки начали комментировать введение против них санкций. Главный вопрос, с чем столкнутся клиенты.
ВТБ и «Открытие» заявили, что единственная проблема - невозможность использования карт за границей. Находящимся за пределами России гражданам лучше снять деньги в банкоматах или расплачиваться другими картами.
Как пишет Znak.com, это не коснулось карт «Сбера». Там заявили, что все системы работают штатно, а физическим и юридическим лицам доступны операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте.
Нет препятствий для операций в валюте, переводы по картам осуществляются в прежнем виде.
Информации о том, как отразится на клиентах закрытие корреспондентских счетов банка в американских структурах, нет.
«Газпромбанк», также теперь находящийся под санкциями, заявил, что продолжает обслуживать клиентов и выполнять все обязательства.
Включение банков в санкционный список - реакция Запада на вторжение России на Украину. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил начало операции в Донбассе. Начался обстрел украинских городов.