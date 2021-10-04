Открылась транспортная связка Северо-Восточной и Северо-Западной хорд
Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению по транспортной связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд и прилегающей улично-дорожной сети.
Северо-Восточная хорда построена на 80%. Новый участок, соединение между Северо-Западной хордой и Северо-Восточной хордой, призван разгрузить действующую магистраль и соединить два этих больших проекта, объяснил Собянин.
Он добавил, что построены два моста через реку Лихоборку и два путепровода через железную дорогу.
Строительство связки Северо-Восточной и Северо-Западной хорд началось в апреле 2019 года. Объекты были сданы на девять месяцев раньше срока. Протяженность новой дороги составляет около трех километров. Она связывает 3-й Нижнелихоборский проезд (Северо-Западная хорда) с проездом Серебрякова и далее с Северо-Восточной хордой.