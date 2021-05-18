«Освоение космоса» для Украины оборачивается огромными убытками

Экономика

Государственное космическое агентство Украины отчиталось о суммарных чистых убытках подчиненных компаний по результатам прошлого года. Потери составили 810,9 млн гривен.

При этом украинская космическая отрасль несла убытки и в предыдущие годы. Космическое агентство управляет 15 государственными компаниями. Все они в 2020 году не выполнили плановые объемы по реализации продукции и услуг.

Основными причинами провала госкомпаний по освоению космоса называются отсутствие заказов и пандемия коронавируса, пишет «ПолитЭксперт».