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Экономика
«Освоение космоса» для Украины оборачивается огромными убытками
18 мая, 2021 08:11
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Pixabay
Государственное космическое агентство Украины отчиталось о суммарных чистых убытках подчиненных компаний по результатам прошлого года. Потери составили 810,9 млн гривен.
При этом украинская космическая отрасль несла убытки и в предыдущие годы. Космическое агентство управляет 15 государственными компаниями. Все они в 2020 году не выполнили плановые объемы по реализации продукции и услуг.
Основными причинами провала госкомпаний по освоению космоса называются отсутствие заказов и пандемия коронавируса, пишет «ПолитЭксперт».
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