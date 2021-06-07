Оптимизация расходов Москвы помогла увеличить долю инвестиций в бюджете до 40%, – Владимир Ефимов
За последние 10 лет доля инвестиций в бюджет Москвы выросла с 15% почти до 40%. Такая динамика стала реальной в результате планомерной работы города по оптимизации текущих расходов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Оптимизация текущих расходов позволила освободить средства для инвестиций и начать получать хороший бюджетный эффект, отметил вице-мэр. За период с 2011 года инвестиционная доля в бюджете выросла с 15% до 37-38%.
«Бюджетный эффект от инвестиций удаётся получить не сразу. Мы поменяли структуру бюджета – начали инвестировать в 2011-2012 годах, а бюджетный эффект начали получать в 2015-2016 годах, когда темпы роста доходов нашего бюджета стали расти темпами, опережающими инфляцию», – добавил Ефимов.
На протяжении последних лет один рубль городских инвестиций приносит в среднем три рубля частных, а по ряду проектов – ещё больше. Суммарно эти четыре рубля инвестиций приносят 60 копеек в федеральный бюджет и в федеральные фонды, уточнил вице-мэр.
Общие инвестиции столичных предприятий за первые три месяца 2021 года составили 540,4 млрд рублей, что на 16,8% больше, чем было зафиксировано за аналогичный период прошлого года.