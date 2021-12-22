«Очевидно, что ответ - нет»: премьер европейской страны признал бессилие ЕС в вопросе антироссийских санкций
В данный момент у Евросоюза нет реальных возможностей объявлять санкции в отношении России в газовой сфере. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги в ходе пресс-конференции итальянского правительства.
По его словам, страны ЕС «максимум» имеют в отношении России «некоторые экономические факторы сдерживания». Реально же принять полномасштабные ограничения в газовой сфере европейцы не могут.
«Однако если бы мы захотели ввести [антироссийские] санкции, затрагивающие газовую сферу, то способны ли мы [страны ЕС] в самом деле это сделать? Мы достаточно сильны? Момент для этого подходящий? Очевидно, что ответ - нет», — заявил итальянский премьер.
Драги отметил, что в отношении России ЕС следует придерживаться политики «вовлечения», передаёт «ТАСС».
Днём ранее стало известно, что цены на газ на бирже достигли исторического максимума, превысив отметку в 2 тысячи евро за 1 тыс. куб. метров. Эксперт Фонда энергетического развития допустил, что цены на энергоноситель могут подняться значительно выше. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».