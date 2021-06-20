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Экономика
Обязательно вакцинироваться предстоит огроомному количеству жителей НАО
20 июня, 2021 12:57
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Gazprom/via Globallookpress.com
В Ненецком автономном округе (НАО) заявили о грядущей обязательной вакцинации 60% представителей определенных категорий населения.
Решение было принято из-за роста числа зараженных ковидом. Сделать прививку отправятся жители старше 60 лет, медики, учителя, госслужащие, работники и постояльцы социально обслуживающих организаций.
По данным «Известий», также подлежащими вакцинации категориями назвали военнослужащих и подлежащих военному призыву, работников сферы услуг и торговли, студентов старще 18 лет, работающих в сфере транспорта и энергетики.
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