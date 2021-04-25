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Экономика

Нужды больше нет. В России решили отказаться от потребительской корзины

Сергей Михневич
25 апреля, 2021 10:26
2 мин
Сергей Михневич
25 апреля, 2021 10:26
2 мин
Serguei Fomine/Globallookpress.com
Serguei Fomine/Globallookpress.com

В России предлагают упразднить институт потребительской корзины. Соответствующий проект приказа Минтруда опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Кроме того, в ведомстве предлагают отказаться от ежеквартального установления величины прожиточного минимума в России. Прожиточный минимум зависит от уровня доходов большинства россиян и повышается вместе с их ростом, считают в Минтруде.

«Новая методика более прогрессивная, она исключает манипуляции со стоимостью потребительской корзины за счет включения в нее дешевых товаров или услуг, которые могут и не употребляться», – заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Минтруд России с 2021 года устанавливает прожиточный минимум сразу на год. В этом году этот показатель составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля, пишет «Российская газета».

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