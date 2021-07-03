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Экономика
Ни макарон, ни раков. Что запретили ввозить в Россию из соседней страны на этот раз
3 июля, 2021 08:41
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Фото: Flickr
Правительство еще сильнее расширило перечень продуктов, которые запрещается ввозить на территорию России из Украины. На этот раз под запрет попали сахар, макароны, соусы и продукты для их приготовления.
Однако этим список не ограничивается. Также из соседнего государства теперь нельзя ввозить минеральную воду, лимонады, тушенку, ракообразные, моллюски, ячмень и продукты, которые используются для кормления питомцев.
Лесоматериалы разных видов (коробки, ящики и прочее) тоже нельзя.
Полный список опубликован на портале правовой информации.
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