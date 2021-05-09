Неожиданный доход? Ведущие банки России повышают ставки по рублевым вкладам

Экономика

Больше трети банков страны повысили ставки по рублевым вкладам с начала месяца. Тем не менее, в большинстве случаев даже повышенные ставки не позволяют защитить сбережения населения от инфляции.

Эксперты объясняют рост доходности рублевых вкладов повышением ключевой ставки Центробанком сразу на 0,5 п. п. — до 5% годовых. Кроме того, возросла и конкуренция между банками. Впрочем, нынешнее повышение ставок по вкладам пока не сможет защитить большую часть сбережений от инфляций, которую ЦБ прогнозирует в этом году на уровне более 5%.

Центробанк повышение ключевой ставки в конце апреля объяснял значительно возросшими инфляционными рисками, пишут «Национальные новости».