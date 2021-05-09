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Экономика
Неожиданный доход? Ведущие банки России повышают ставки по рублевым вкладам
9 мая, 2021 15:29
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Больше трети банков страны повысили ставки по рублевым вкладам с начала месяца. Тем не менее, в большинстве случаев даже повышенные ставки не позволяют защитить сбережения населения от инфляции.
Эксперты объясняют рост доходности рублевых вкладов повышением ключевой ставки Центробанком сразу на 0,5 п. п. — до 5% годовых. Кроме того, возросла и конкуренция между банками. Впрочем, нынешнее повышение ставок по вкладам пока не сможет защитить большую часть сбережений от инфляций, которую ЦБ прогнозирует в этом году на уровне более 5%.
Центробанк повышение ключевой ставки в конце апреля объяснял значительно возросшими инфляционными рисками, пишут «Национальные новости».
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