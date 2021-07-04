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Экономика
Необходимо поднимать доходы населения. Глава «Мираторга» высказался о заморозке цен
4 июля, 2021 09:06
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Виктор Лисицын/Global Look Press
В России замораживать цены на продукты нельзя, заявил президент агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник.
«В данном случае это тактическое решение, [оно] связано с ситуацией по COVID, с форс-мажором», - сказал бизнесмен.
Линник уверен, что ограничения бизнеса в этом случае не дадут магазинам развиваться и модернизироваться. Выход из ситуации, по мнению предпринимателя, введение продуктовых сертификатов для малообеспеченных потребителей.
Причины заморозки цен ему понятны, заявил Линник. Но он считает, что прежде всего необходимо реально поднять доходы населения, пишет РБК.
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