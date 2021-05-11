Нефтяные запасы России поджимают

Экономика

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов рассказал, на сколько хватит запасов нефти и газа в России при нынешних уровнях добычи. Озвученные цифры показывают, что нефтяные запасы поджимают.

По словам Козлова, нефти хватит на 59 лет, газа - на 103 года. Министр оценил эти данные как «общий баланс по больнице». Они не учитывают истощенность одних месторождений и переизбыток других.

«В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах», - сделал вывод министр в беседе с РБК.

В апреле бывший заместитель Козлова, глава Роснедр Евгений Киселев заявлял, что запасов нефти хватит на 58 лет, но на практике - на 19.