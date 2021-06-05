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Экономика
Не просто еда. Россия ввела запрет на экспорт гречихи
5 июня, 2021 08:28
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Pixabay
Сегодня, 5 июня, вступил в силу временный запрет на вывоз из страны гречихи и гречневой крупы грубого помола.
Российское правительство это постановление приняло 30 апреля, а действовать оно будет до 31 августа этого года.
«Установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню согласно приложению», - сказано в документе.
Ограничительные меры связаны с тем, чтобы не допустить резкого роста цен на этот продукт на территории страны.
Ограничительные меры не распространяются на вывоз гречихи для оказания гуманитарной помощи, снабжения российских военных баз за пределами страны и российских организаций в Арктике и на Байконуре, пишет «Российская газета».
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