«Не могу платить»: жители страны задолжали по кредиткам рекордные 151 млрд рублей

Экономика

Россияне в марте задолжали по кредитным картам свыше 151 млрд рублей и это стало новым рекордом.

При этом объем задолженности вырос на 0,5%, а число кредиток с просроченной задолженностью всего на 708 штук.

«Кредитные карты продолжают оставаться наиболее сложным для понимания многих потребителей продуктом, что и выражается в подобном росте просроченной задолженности», – отмечают в бюро кредитных история.

Специалисты отмечают, что в целом за последние два года уровень задолженности снижается и бить тревогу по этому поводу не стоит, пишет РИА «Новости».