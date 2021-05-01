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Экономика
«Не могу платить»: жители страны задолжали по кредиткам рекордные 151 млрд рублей
1 мая, 2021 10:16
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Pixabay
Россияне в марте задолжали по кредитным картам свыше 151 млрд рублей и это стало новым рекордом.
При этом объем задолженности вырос на 0,5%, а число кредиток с просроченной задолженностью всего на 708 штук.
«Кредитные карты продолжают оставаться наиболее сложным для понимания многих потребителей продуктом, что и выражается в подобном росте просроченной задолженности», – отмечают в бюро кредитных история.
Специалисты отмечают, что в целом за последние два года уровень задолженности снижается и бить тревогу по этому поводу не стоит, пишет РИА «Новости».
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