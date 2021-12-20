«Не дешевая совсем история»: Москва потеряла баснословные деньги из-за фанатов самолечения
Мэр Москвы Сергей Собянин «посчитал», сколько денег город потерял из-за пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, всего за два года на борьбу с вирусом ушло порядка 800 миллиардов рублей.
Деньги выделялись и на поддержку бизнеса, и на дополнительные льготы, создание резервных медучреждений, а также выплаты врачам. Около 200 миллиардов доходов город просто недополучил в связи с непростой экономической ситуацией.
Собянин не смог не затронуть тему лечения ковидных пациентов. Один больной с COVID-19 обходится Москве в 240 тысяч рублей, «не дешевая совсем история», — пояснил мэр. Он также заявил, что около 80% госпитализированных — жители города, занимающиеся самолечением, либо те, кто попросту игнорирует симптомы заболевания. Об этом Собянин рассказал в интервью российской журналистке Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 24».