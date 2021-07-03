Налога на роскошь для владельцев частных самолетов и яхт не будет. Правительство против
Законопроект о введении налога для владельцев дорогой недвижимости, самолетов, вертолетов и яхт с 2022 года не получил поддержки Комиссии правительства по законопроектной деятельности. Чиновники решили, что это лишь приведет к двойному налогообложению.
Напомним, ввести налог на роскошь предлагали депутаты-справедливоросы. В проекте закона они настаивали на том, что владельцы дорогостоящих средств передвижения (от 8 миллионов авто, от 15 миллионов рублей все остальное), а также собственники недвижимости и земельных участков, стоящих свыше 50 миллионов рублей, должны платить от 0,3% до 7% налога дополнительно. Это, предполагали члены «Справедливой России», поможет снизить уровень социального неравенства.
Однако правительству такая идея не понравилась. Там подчеркнули, что все это имущество уже облагается налогами, пишет ТАСС со ссылкой на проект отрицательного заключения.