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Экономика
Накопления свыше 1 млн рублей сделают жизнь россиян комфортной
16 апреля, 2021 06:15
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ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
Для комфортной жизни и уверенности семьям в России в среднем нужно около 1,3 млн рублей накоплений.
Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока назвали самые большие суммы – 1,8 млн, 1,6 млн и 1,7 млн соответственно. При этом Москва не попала в список городов, жители которых чаще всего копят деньги. Больше всего склонны к накоплениям жители Томска, Кирова, Красноярска, Хабаровска и Саратова.
В среднем россияне откладывают 19,8% от своего дохода. При этом женщины чаще мужчин отправляют в копилку больше денег, пишут «Известия».
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