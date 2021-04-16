Накопления свыше 1 млн рублей сделают жизнь россиян комфортной

Экономика

Для комфортной жизни и уверенности семьям в России в среднем нужно около 1,3 млн рублей накоплений.

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока назвали самые большие суммы – 1,8 млн, 1,6 млн и 1,7 млн соответственно. При этом Москва не попала в список городов, жители которых чаще всего копят деньги. Больше всего склонны к накоплениям жители Томска, Кирова, Красноярска, Хабаровска и Саратова.

В среднем россияне откладывают 19,8% от своего дохода. При этом женщины чаще мужчин отправляют в копилку больше денег, пишут «Известия».