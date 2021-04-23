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Набиуллина брошью в виде золотого сечения передала свое понимание ситуации в экономике

Лилия Караева
23 апреля, 2021 16:56
1 мин
Лилия Караева
23 апреля, 2021 16:56
1 мин
Эльвира Набиуллина
Cbr.ru

В день повышения ключевой ставки до 5% председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию с брошью в форме золотого сечения. Ранее совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 0,5 процентных пунктов.

На брошь Набиуллиной обратило внимание РБК. Украшение напоминает перечеркнутую спираль.

Это может означать стремление ЦБ не дать инфляции раскрутиться. С другой стороны, брошь намекает на то, что резкий рост инфляции предотвратит резкое повышение ставки.

Набиуллина через броши передает свое видение экономической ситуации. Об этом председатель ЦБ признавалась лично.

В марте Набиуллина появилась с брошью в виде ястреба. Тогда ключевая ставка была повышена на 25 базисных пунктов - до 4,5% годовых.

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ТЕГИ
Эльвира Набиуллина
Брошь
Золотое сечение
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