На Украине могут запретить обращение рубля. Законопроект уже в Раде
Украинский парламент зарегистрировал законопроект, полностью запрещающий обращение национальной валюты России на территории Украины в период военного положения. Известно, что речь идёт о любом применении рубля в пределах страны, в том числе при трансграничных переводах и перемещении.
Инициаторы предлагаю в принудительном порядке задепонировать активы в российских рублях – начисляться какие-либо проценты или комиссии на них больше не будут. Кроме того, в законопроекте говорится о необходимости вывести из гражданского оборота рублёвые активы, которые принадлежат резидентам РФ.
Вышеперечисленные ограничения Национальный банк Украины в случае необходимости может распространить и на другие валюты, например, на белорусский рубль, передает «Экономика сегодня».