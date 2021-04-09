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Экономика

На следующий день после просьбы Путина власти «разобрались» с ростом цен на жилье

Лилия Караева
9 апреля, 2021 13:31
2 мин
Лилия Караева
9 апреля, 2021 13:31
2 мин
Строительство дома
Global Look Press

Власти назвали причины роста цен на жилье после обращения президента России Владимира Путина. Глава государства ранее заявил, что в некоторых регионах квартиры подорожали на 30%.

К увеличению стоимости жилья привели отток трудовых мигрантов, удорожание стройматериалов, пандемия и связанные с ней меры, переход на проектное финансирование. Эти причины назвали в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина.

Его представитель объяснил, что строительным компаниям пришлось перестраивать рабочие процессы, а где-то стройки вовсе приостановились.

Комментируя изменение цен, он отметил, что повышение разнится в зависимости от региона - это связано с объемами предложения на рынке. Цель властей - увеличение объема жилья, пишет РБК.

8 апреля Путин указал на существенный рост цен на жилье. Как указывал президент, в среднем оно подорожало на 12%, в отдельных субъектах рост составил 30%. В Минстрое ранее заявили, что повышение обусловлено ограничениями, введенными в пандемию.

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Жилье
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Минстрой
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