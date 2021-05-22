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Экономика
На особом положении — власти РФ придумали новый статус для иммигрантов
22 мая, 2021 09:02
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Nikolay Titov/Russian Look/Globallookpress
Российские власти введут отдельный правовой режим для нелегальных иммигрантов, живущих в России. Он будет называться «Контролируемое пребывание».
Данный статус получат мигранты, чье пребывание на территории России будет признано незаконным, однако их депортация также не представляется возможной, в силу объективных причин. Ярким примером служит режим самоизоляции.
По данным ТАСС, в российском МВД утверждают, что данная мера призвана повысить уровень правопорядка и безопасности в миграционной сфере.
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