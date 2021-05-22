На особом положении — власти РФ придумали новый статус для иммигрантов

Экономика

Российские власти введут отдельный правовой режим для нелегальных иммигрантов, живущих в России. Он будет называться «Контролируемое пребывание».

Данный статус получат мигранты, чье пребывание на территории России будет признано незаконным, однако их депортация также не представляется возможной, в силу объективных причин. Ярким примером служит режим самоизоляции.

По данным ТАСС, в российском МВД утверждают, что данная мера призвана повысить уровень правопорядка и безопасности в миграционной сфере.