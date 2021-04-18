Мусорный бизнес сына экс-генпрокурора РФ оказался фантастически прибыльным

Экономика

Компания «Хартия», специализирующаяся на вывозе мусора в Москве, а также Московской области отчиталась о рекордной прибыли. Владельцем фирмы является сын бывшего генпрокурора РФ Игорь Чайка.

За стрессовый для страны 2020 год Чайка и компания заработали более 11 млрд рублей. Важным источником прибыли стали госконтракты со школами и другими бюджетными учреждениями.

Еще в 2014 году предприятие получило право на вывоз мусора из двух округов столицы сроком на 15 лет и прогнозируемой выручкой в 42.6 млрд рублей.

Добавим, что со структурами компании, по данным «МБХ-Медиа», связан мусоросжигающий завод №4, являющийся источником жалоб для жителей Некрасовки и других районов.