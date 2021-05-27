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Москва заняла второе место в рейтинге НИУ ВШЭ по стабильности экономики и социальной сферы в период пандемии

Кирилл Голубев
27 мая, 2021 12:26
3 мин
Кирилл Голубев
27 мая, 2021 12:26
3 мин
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Институт государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ опубликовал рейтинг мировых мегаполисов, составленный из учёта эффективности действий городских властей в пандемийный период с февраля 2020 года по май 2021 года. Москва оказалась на втором месте.

По результатам анализа состояния систем здравоохранения, стабильности экономики и социальной сферы, а также устойчивости городского бюджета во время пандемии 19 городов мира, столица России оказалась на втором месте в рейтинге ВШЭ.

«С начала пандемии мы приняли пять пакетов мер поддержки бизнеса на сумму почти 90 млрд рублей, которыми на сегодняшний день охвачено около 57,6 тысячи организаций. Введённые меры позволили Москве поддержать экономику столицы в период пандемии, а также сохранить инвестиционную и деловую активность: сегодня городская экономика и потребительский спрос постепенно восстанавливаются», – отметил заместитель мэра по вопросом экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также добавил, что общий оборот предприятий торговли и услуг за четыре месяца этого года составил 4,4 трлн рублей, что выше прошлогоднего уровня аналогичного периода почти на 37%. При этом увеличение торговых оборотов происходит на фоне пониженной посещаемости торговых центров: в апреле 2021 года она была на 24% ниже уровня апреля докризисного 2019 года, что говорит о переходе значительной части потребления в онлайн.

Лидером рейтинга оказался Сингапур. Власти этого города смогли организовать эффективные системы отслеживания контактов, тестирования и точечных карантинных ограничений, что помогло сохранить контроль над заболеваемостью и уменьшить ущерб с точки зрения здравоохранения, отметил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

Эта тенденция характерна для целого ряда азиатских городов, которые пострадали от последствий пандемии в меньшей степени, нежели города Европы и Северной Америки, уточнил Салихов.

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