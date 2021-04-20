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Владимир Ефимов: Москва выставила на торги четыре участка в ТиНАО под ИЖС

Кирилл Голубев
20 апреля, 2021 14:14
2 мин
Кирилл Голубев
20 апреля, 2021 14:14
2 мин
Фото: pixabay.com

Столица выставила на торги четыре участка по индивидуальное жилое строительство (ИЖС). Будущие собственники смогут построить там дома площадью от 202 до 847 квадратных метров и высотой до 15 метров, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Помимо строительства жилой недвижимости, на приобретённых участках можно будет разместить подсобные помещения для бытовых нужд, индивидуальные гаражи, заниматься садоводством и выращиванием сельскохозяйственных культур, добавил заммэра.

Объекты расположены в Троицком и Новомосковском административных округах – в поселениях Первомайское, Краснопахорское, Кленовское и Марушкинское. Участки уже свободны от застройки и доступны для просмотра в режиме 3D-тура на Инвестиционном портале Москвы.

Город предлагает жителям землю под ИЖС в аренду и для покупки на регулярной основе. Так, в прошлом году на столичные участки претендовало в среднем 2 участника на лот, а превышение цены в ходе аукционов составило в среднем 14,9%.

Сейчас в общей сложности на торгах представлено шесть участков на продажу, два из которых расположены в Восточном округе столицы, добавил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Заявки на торги принимаются до 29 апреля или 6 мая в зависимости от участка. Документация и характеристики также собраны на Инвестиционном портале в разделе «Земля под строительство».

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Москва
Строительство
ИЖС
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