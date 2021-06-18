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Экономика
Московские власти решили действовать: в столице посчитают всех уток
18 июня, 2021 14:45
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Власти Москвы приняли решение провести с 20 июня перепись всех уток, проживающих в столице. Задачу берет на себя Мосприрода.
«Учитывают взрослых уток, выводки пуховичков, частично и полностью оперенных утят», — передает официальный сайт московского градоначальника.
Перепись планируют провести до конца лета. В прошлом году результаты были следующие - 861 птенец по всей Москве.
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