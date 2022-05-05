Новости – Экономика
Экономика
Московская фондовая биржа потеряла официальный статус
5 мая, 2022 14:54
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Anton Belitsky/Global Look Press
Ограничения отныне запрещают иностранцам инвестировать в российскую экономику.
В рамках экономических санкций в ответ на продолжающуюся военную спецоперацию на Украине, налоговые службы Соединенного Королевства отозвали у Московской фондовой биржи международный статус.
«Для новых инвестиций в России больше нет места», - цитирует «Экономика сегодня» высокопоставленного британского чиновника Люси Фрейзер.
Сообщается, что принятое решение не коснется инвестиций, сделанных до отзыва у Московской биржи статуса, который действовал с 2011 года.
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