Мировая держава хочет ввести срок годности денег. Это станет кошмаром для людей
В Китае хотят ввести срок годности денег. Введение этой функции увеличит возможности Центробанка и станет кошмаром для граждан, которые стремятся к накоплениям.
Срок годности рассматривают для цифрового юаня - новой государственной электронной валюты. Правительство сможет выключать цифровые юани после установленной даты. Это будет стимулировать граждан тратить деньги в периоды экономического спада.
Объявление властей, что в определенный день часть юаней станет недействительной, заставит владельцев расходовать валюту.
Более того, власти Китая получат полный контроль над внутренними финансовыми операциями. Они будут отслеживать транзакции, штрафовать за нарушения и блокировать счета, сообщает The Wall Street Journal.
Весной 2020 года сообщалось, что КНР тестирует цифровой юань.