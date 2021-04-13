Мировая держава хочет ввести срок годности денег. Это станет кошмаром для людей

Экономика

В Китае хотят ввести срок годности денег. Введение этой функции увеличит возможности Центробанка и станет кошмаром для граждан, которые стремятся к накоплениям.

Срок годности рассматривают для цифрового юаня - новой государственной электронной валюты. Правительство сможет выключать цифровые юани после установленной даты. Это будет стимулировать граждан тратить деньги в периоды экономического спада.

Объявление властей, что в определенный день часть юаней станет недействительной, заставит владельцев расходовать валюту.

Более того, власти Китая получат полный контроль над внутренними финансовыми операциями. Они будут отслеживать транзакции, штрафовать за нарушения и блокировать счета, сообщает The Wall Street Journal.

Весной 2020 года сообщалось, что КНР тестирует цифровой юань.