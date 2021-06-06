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Экономика
Министр просвещения России рассмотрел перспективу отмены ЕГЭ
6 июня, 2021 09:39
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Russian Government/via Globallookpress.com
Руководитель Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, в ходе интервью, порассуждал о возможности отмены Единого госэкзамена (ЕГЭ).
По словам министра, данная форма может быть упразднена при нахождении не менее объективного и независимого способа оценки знаний школьников. При этом, пока такового не имеется, ЕГЭ никто отменять не будет, передает ТАСС.
Более совершенный вариант, в случае появления, в ведомстве «с удовольствием будут рассматривать и обсуждать», заявил чиновник.
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