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Экономика

Минифин РФ может попытаться защитить деньги пенсионеров в Госдуме

Кирилл Савушкин
16 апреля, 2021 15:34
1 мин
Кирилл Савушкин
16 апреля, 2021 15:34
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство финансов РФ рассматривает возможные законодательные инициативы, способные защитить интересы пострадавших от мошенников граждан.

В частности, это касается тех, кто осуществил денежные переводы на счета злоумышленников. Как сообщает отвественный за финансовую политику ведомства Иван Чебесков, сейчас ведется разработка подобных мер для защиты особо уязвимых для мошенников категорий граждан, таких как пенсионеры, передает ТАСС.

В начале апреля стало известно о новой схеме по отъему денег у россиян. Приманкой в ней служит предложение по вкладам под высокий процент, для которого нужно пройти на «сайт оналайн-банка».

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Денежные переводы
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